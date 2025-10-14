Crisis en Las Vegas: caída del turismo refleja el declive del sector en EEUU durante la era Trump

“Por favor, vengan. Los amamos, los necesitamos y los extrañamos”, imploró la alcaldesa Shelley Berkley durante una conferencia de prensa en septiembre. Su mensaje no fue casual: Las Vegas, la capital del entretenimiento estadounidense, atraviesa una preocupante caída en el turismo internacional y nacional, con 3,2 millones de visitantes en julio, un 12% menos que el año anterior, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

DECLIVE TURÍSTICO

El descenso coincide con un contexto político y económico adverso. Expertos citados por BBC Mundo señalan que los aranceles y las políticas migratorias del presidente Donald Trump han desalentado los viajes hacia Estados Unidos. En particular, los turistas canadienses, históricamente el principal grupo extranjero, han reducido sus visitas por las tensiones bilaterales y la percepción de un clima político hostil.

“Pasamos de un grifo abierto a un goteo”, reconoció Berkley. Además, el aumento del costo de vida, la inflación y la percepción de que Las Vegas “ya no es un destino de gangas” habrían contribuido a esta tendencia, según el economista Andrew Woods, de la Universidad de Nevada.

UNA CRISIS QUE GOLPEA LA ECONOMÍA

La situación tiene un impacto directo en Nevada: uno de cada cuatro empleos y la mitad del presupuesto estatal dependen del turismo. El aeropuerto internacional Harry Reid registró en julio 287 mil pasajeros menos que el año pasado, mientras que la ocupación hotelera cayó varios puntos porcentuales.

Conductores, camareros y guías turísticos aseguran que “es el verano más lento desde la pandemia”. Las autoridades locales temen que la combinación de incertidumbre económica, caída del gasto y menor flujo de visitantes deje huellas duraderas en una ciudad que vive del entretenimiento y las apuestas.

UNA TENDENCIA NACIONAL

El fenómeno no se limita a Nevada. Datos del Departamento de Comercio de EEUU revelan una reducción del 2,4% en la llegada de visitantes extranjeros en los primeros cinco meses del año, mientras el Consejo Mundial de Viajes y Turismo pronosticó una caída del gasto turístico internacional de 12 mil millones de dólares en 2025.

Mientras Trump minimiza el problema, asegurando que “no es gran cosa”, alcaldes y empresarios turísticos advierten que Estados Unidos podría estar perdiendo su atractivo como principal destino global. Por eso, Berkley insiste: “Queremos que la gente venga, que disfrute… y que regrese en seis meses”.