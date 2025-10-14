Presidente Boric tras reunión con papa León XIV: Manifestó su “dolor” por abusos de la Iglesia en Chile

En medio de gran expectativa por parte de los chilenos, el presidente de ese país, Gabriel Boric, se reunió la mañana de ayer con el papa León XIV en el Vaticano, donde abordaron diversos temas, entre ellos, los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes contra menores de edad.

"Hablamos de ciertos temas, como el dolor que le había producido como misionero y que le produjo a Francisco los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Me mencionó explícitamente el caso de Karadima o el caso de Barros y como eso al papa Francisco le había dolido", expresó.

MAYOR IGUALDAD

Por otro lado, el presidente Boric, que se reunió con el papa peruano-estadounidense durante 45 minutos, resaltó la exhortación que insistentemente le hizo el Sumo Pontífice durante la charla, que es estar siempre al servicio de los más desposeídos y vulnerables.

"Es un llamado muy potente, muy claro, sin ambigüedades, hacia construir una sociedad de mayor igualdad, de mayor dignidad, de mayor respeto y en la que yo por lo menos, y creo que representa también al gobierno, nos sentimos convocados", agregó.