NASA detecta por primera vez un fenómeno magnético en la Tierra: ¿en qué consiste?

Por primera vez en la historia, la NASA y un equipo internacional de expertos han identificado una estructura magnética tipo switchback en la frontera del campo magnético terrestre. El descubrimiento, publicado en Eos y en el Journal of Geophysical Research: Space Physics, revela una alteración en la dirección del campo magnético con forma de zigzag, lo que abre una nueva línea de investigación sobre la interacción entre el viento solar y la magnetosfera.

UN HALLAZGO INÉDITO MÁS ALLÁ DEL SOL

Hasta ahora, los switchbacks magnéticos solo se habían detectado en la corona solar, donde la misión Parker Solar Probe observó múltiples deformaciones o “kinks” en las líneas del campo magnético. Sin embargo, el equipo liderado por E. O. McDougall y M. R. Argall documentó por primera vez este fenómeno fuera del entorno solar, en la región donde el viento solar supersónico impacta la magnetosfera terrestre, una burbuja protectora que desvía las partículas cargadas provenientes del Sol.

Según los investigadores, esta estructura se formó cuando líneas de campo magnético opuestas se rompieron y reconectaron, un proceso que libera gran cantidad de energía y contribuye a fenómenos como tormentas geomagnéticas y auroras polares.

IMPLICACNCIAS

El descubrimiento se logró gracias a la misión Magnetospheric Multiscale (MMS), compuesta por cuatro satélites que analizan la dinámica magnética de la Tierra. Los instrumentos detectaron una perturbación rotatoria con un patrón en zigzag en el límite externo de la magnetosfera, confirmando la presencia del switchback mediante el parámetro de rotación angular superior a 0,5.

Este avance permitirá comprender mejor cómo la mezcla de plasma solar y terrestre desencadena alteraciones magnéticas que afectan las comunicaciones satelitales, redes eléctricas y sistemas GPS. Además, posibilita estudiar estos procesos sin exponer sondas a las condiciones extremas del Sol, marcando un paso decisivo para la predicción del clima espacial y la protección tecnológica en la Tierra.