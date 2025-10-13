Actriz peruana Micaela Belmont se casó con hermano de la duquesa de Huéscar

La actriz peruana Micaela Belmont contrajo matrimonio con el empresario español Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, en una ceremonia realizada en Cáceres, España. El enlace, celebrado este sábado, combinó arte, elegancia y un emotivo tributo a la identidad peruana que conquistó a los asistentes.

El matrimonio se llevó a cabo en la iglesia de Santiago de los Caballeros, uno de los templos más emblemáticos de Cáceres, y reunió a más de 250 invitados. La hija de la exministra de Cultura Diana Álvarez-Calderón deslumbró con un vestido diseñado por Ani Álvarez-Calderón, confeccionado en tonos marfil y plata satinada, que fusionó elementos de la tradición peruana con un estilo contemporáneo.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados disfrutaron de una presentación de danza tradicional peruana frente a la iglesia, un gesto que simbolizó la unión cultural entre Perú y España. Posteriormente, la celebración continuó en el histórico Palacio de Godoy, donde los asistentes degustaron una cena de fusión gastronómica peruano-española en un ambiente lleno de arte e historia.

INVITADOS DE LUJO

La boda contó con la presencia de reconocidas figuras del ámbito social español como los duques de Huéscar, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, además de Ágatha Ruiz de la Prada, Tristán Ramírez, Piru Urquijo y Patricia Llosa Urquidi, exesposa del Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

Días antes del enlace, Micaela Belmont y Fernando Palazuelo organizaron una recepción privada en el Palacio Galiana, en Toledo, donde recibieron a sus invitados internacionales, entre ellos la actriz peruana Denisse Dibós.