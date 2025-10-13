Netanyahu advierte que “la lucha no ha terminado” tras acuerdo de intercambio con Hamás

En un discurso televisado desde Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que la guerra contra Hamás “aún no ha terminado”, pese al reciente acuerdo de intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Un día antes del inicio de la operación humanitaria, el líder israelí destacó las “victorias históricas” alcanzadas por su país, aunque reconoció que persisten “grandes retos” en materia de seguridad.

NUEVAS AMENAZAS

El jefe del gobierno israelí afirmó que “Israel ha obtenido victorias que sorprendieron al mundo”, en referencia a los avances militares en Gaza desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, advirtió que los grupos enemigos “buscan rearmarse y atacar nuevamente”.

“Juntos hemos logrado enormes victorias, pero la lucha no ha terminado”, declaró Netanyahu ante miles de ciudadanos. El mensaje se dio en medio de tensiones políticas internas, luego de que fuera abucheado en Tel Aviv durante un evento con familiares de los secuestrados, donde también participó el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff.

TREGUA BAJO TENSIÓN

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, en vigor desde el viernes, contempla la liberación de los últimos rehenes —vivos y fallecidos— retenidos en Gaza, a cambio de cerca de 2 mil prisioneros palestinos encarcelados en Israel, entre ellos 250 acusados por motivos de seguridad nacional.

Netanyahu calificó el proceso como “un acontecimiento histórico en el que se mezclan la tristeza por la liberación de los asesinos con la alegría por el regreso de los rehenes”. El primer ministro reiteró que Israel “mantendrá la vigilancia” ante cualquier intento de reagrupamiento del movimiento islamista.

Pese al alivio que representa la tregua, los analistas advierten que el equilibrio en Medio Oriente sigue siendo frágil y que la paz definitiva dependerá de la estabilidad política y militar en la región.