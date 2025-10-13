Maduro insulta a María Corina Machado y la llama “bruja demoníaca” durante acto oficial

Nicolás Maduro, volvió a encender la polémica con sus declaraciones. Durante la clausura de la marcha por el Día de la Resistencia Indígena, el líder chavista llamó “bruja demoníaca” a la opositora María Corina Machado, quien recientemente fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. El ataque verbal se produjo en un discurso cargado de advertencias contra “amenazas externas” y en plena tensión política interna.

MADURO DESATA POLÉMICA POR INSULTOS

En su intervención ante miles de simpatizantes en Caracas, Nicolás Maduro arremetió contra su principal rival política, María Corina Machado, acusándola de representar “las fuerzas oscuras del imperio”. “Esa bruja demoníaca no podrá con Venezuela”, exclamó el mandatario, en medio de los aplausos de sus seguidores.

Las declaraciones provocaron indignación en sectores opositores, que calificaron el mensaje como “machista y antidemocrático”. En redes sociales, el insulto se convirtió rápidamente en tendencia bajo la etiqueta #MaduroMisógino, mientras líderes internacionales condenaban el tono del discurso.

MARÍA CORINA MACHADO RESPONDE

Aunque la opositora no se pronunció directamente tras el acto, miembros de su equipo calificaron las palabras del presidente como “una muestra de desesperación ante la fuerza del cambio”. María Corina Machado, quien ha ganado visibilidad global tras recibir el Nobel de la Paz 2025, ha denunciado constantemente la persecución del régimen y la censura en Venezuela.

El discurso de Maduro coincidió con una jornada de movilizaciones indígenas, donde insistió en rechazar “cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela”, sin mencionar directamente a qué países se refería. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como un mensaje al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional que ha apoyado la causa democrática venezolana.