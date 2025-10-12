Vaticano: sujeto micciona en el altar de la Basílica de San Pedro ante en estupor de cientos de fieles-VIDEO

Las imágenes han causado indignación en todo el mundo. En plena misa y ante la mirada atónita de cientos de fieles y turistas, un hombre se acercó al altar mayor de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y comenzó a orinar.

Las imágenes, difundidas por el diario Corriere della Sera, muestran al individuo, cuya identidad no fue revelada, miccionando directamente sobre el Altar de la Confesión, uno de los lugares más sagrados de la cristiandad.

Inmediatamente un guardia intenta detenerlo por detrás. Segundos después, otro miembro de seguridad de la Santa Sede se aproxima y, tras un breve forcejeo, el sujeto se sube los pantalones y es retirado a la fuerza del templo.

HORROR Y ESTUPOR

El escándalo provocó un silencio sepulcral entre los presentes, muchos con rostros de horror y estupor, se persignaban mientras los guardias retiraban al sujeto del templo. Se espera un comunicado del Vaticano en las próximas horas.

No es la primera vez que el Altar de la Confesión, ubicado justo sobre la tumba de San Pedro, sufre un acto vandálico. En febrero pasado, un ciudadano rumano subió al mismo altar y derribó seis candelabros históricos de 1865.