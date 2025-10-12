"Maduro está aislado y tiene los días contados", señala María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que el presidente Nicolás Maduro "tiene los días contados", en una entrevista con en el diario argentino La Nación. La declaración se produce tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 el pasado viernes, galardón que dedicó a sus connacionales y al presidente Donald Trump por su apoyo a la causa opositora.

Machado aseguró que haber recibido el Nobel "tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha". También argumentó que desde las elecciones del 28 de julio de 2024, el Gobierno de Maduro inició "una caída inexorable" que se sostiene solo "en violencia y terror".

La dirigente elogió la postura de Estados Unidos y la calificó como un factor clave en el aislamiento del gobernante venezolano. "La posición firme del presidente Trump y el Gobierno de los Estados Unidos de desmantelar los carteles de la droga cambió completamente la dinámica", señaló.

Relación con presidente Milei

La líder opositora, que permanece hace más de un año en la clandestinidad, se refirió a su relación con el presidente argentino Javier Milei, destacando que "está haciendo un gran trabajo por Argentina" y que sus países deben fortalecerse mutuamente.

Fundamento del premio Nobel

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Ella afirmó que el mayor homenaje a Nobel será garantizar la "transición a la democracia" en Venezuela.