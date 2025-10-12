Gobierno chino pide a Donald Trump retirar recientes medidas arancelarias y volver al diálogo

China solicitó a Estados Unidos "corregir" las medidas arancelarias impuestas hace unos días contra el país asiático, una tasa adicional del 100 por ciento a sus distintos productos. Asimismo, pidió negociar ampliamente para resolver las disputas comerciales existentes.

"China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas, atenerse a los consensos entre ambos jefes de Estado (...) y a abordar las preocupaciones y gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo", señaló un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

"Las amenazas deliberadas de aranceles elevados no son la manera correcta de llevarse bien con China. La postura de China sobre la guerra comercial es consecuente: No la deseamos, pero no le tememos. EEUU insiste en seguir el camino equivocado", agregó el funcionario.

TASAS PORTUARIAS

Como se recuerda, en abril pasado Donald Trump decidió elevar los recargos por servicios portuarios a los buques propiedad de u operados por empresas chinas, medida que entrará en vigor el 14 de octubre. Ante esto, China anunció acciones similares contra barcos de EEUU.

"Las contramedidas de China son actos necesarios de defensa pasiva y tienen como objetivo proteger los derechos e intereses legítimos de las industrias y empresas chinas", dijeron las autoridades de Pekín, quienes esperan que EEUU "reconozca su error" y "retome el diálogo".