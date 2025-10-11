Vaticano: papa León XIV se reunirá con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric

El papa León XIV recibirá el lunes, 13 de octubre, en audiencias separadas, a los mandatarios de Chile y Brasil, Gabriel Boric y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente. El encuentro será en el Palacio Apostólico del Vaticano.

El primero en entrevistarse con el religioso será el mandatario brasileño, a las 8:30 a.m. (hora local). Luego, Lula da Silva inaugurará el Secretariado de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, entidad creada por el jefe de Estado.

También estará presente, ya por la noche, en la apertura del Foro Mundial de Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), evento al que asistirán mandatarios de todo el planeta.

PRESIDENTE CHILENO

Por otro lado, Gabriel Boric se reunirá con el Santo Padre a las 10:30 a.m. (hora local). Luego, asistirá a la conmemoración de los 50 años del atentado contra el político Bernardo Leighton, ordenado por el exdictador Augusto Pinochet.

El jefe de Estado chileno, además, tendrá una reunión bilateral con el presidente de la República de Italia, Sergio Matarella, donde se espera alcancen acuerdos comerciales, así como encuentros con altos funcionarios de la FAO.