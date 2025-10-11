Trump viajará a Israel y Egipto para impulsar acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo alcanzado esta semana entre Israel y Hamás, que busca poner fin a dos años de enfrentamientos en la Franja de Gaza.

"Iré a Israel (…) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", declaró el mandatario republicano durante una conferencia de prensa el último viernes en la Casa Blanca.

Detalles del acuerdo y cumbre en Egipto

El acuerdo incluye la liberación de civiles retenidos por Hamás, la retirada parcial de las tropas israelíes desplegadas en Gaza y la apertura de canales humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas. Aunque no precisó fechas de su viaje, el presidente recordó que el lunes comenzará la liberación de los rehenes, uno de los puntos centrales del pacto firmado el miércoles.

Según el portal estadounidense Axios, Trump planea participar en una cumbre sobre Gaza que se celebrará en Egipto a comienzos de la próxima semana. En ese encuentro se espera la presencia de líderes del mundo árabe y representantes de varios países europeos. Estas medidas marcan el inicio de un alto el fuego temporal en la región después de dos años de conflicto.

Mecanismos de supervisión

Fuentes diplomáticas señalaron que la iniciativa también busca establecer mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, reforzando el papel de Estados Unidos como mediador clave en el proceso de paz en Medio Oriente.