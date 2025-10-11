Corea del Norte presentó su misil nuclear "más poderoso" en desfile militar presidido por Kim Jong-un

Corea del Norte realizó este viernes por la noche un imponente desfile militar en la emblemática Plaza Kim Il Sung, en Pyongyang, para conmemorar los 80 años del Partido de los Trabajadores, el pilar político del régimen dirigido por Kim Jong-un.

En el evento se mostró los avances del programa armamentístico norcoreano, incluyendo un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) denominado Hwasong-20, descrito por medios estatales como "el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso".

Exhibición y Kim Jong-un se pronuncia

La agencia de noticias estatal Korean Central News Agency (KCNA) informó que la exhibición incluyó misiles de largo alcance, lanzadores de drones y misiles tierra-aire y tierra-tierra, reflejando el "potencial inagotable" de la tecnología militar norcoreana.

Kim Jong-un alabó la perseverancia del ejército norcoreano, subrayando que "siempre ha reforzado los esfuerzos del Partido para superar dificultades" y afirmó que las fuerzas armadas deben transformarse en "una fuerza invencible que elimine todas las amenazas".

Apoyo internacional

El primer ministro chino Li Qiang encabezó la delegación de Beijing que viajó a Pyongyang, acompañado por Dmitri Medvedev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

Ambos asistieron a las ceremonias y al desfile, lo que fue destacado como un mensaje de apoyo explícito de dos socios estratégicos históricos. Medvedev reafirmó la "firmeza" del respaldo ruso según una declaración conjunta difundida por KCNA.

Relación con Moscú

Las celebraciones se realizaron en un momento marcado por la profundización de la relación del régimen con Moscú, tras el envío de miles de soldados norcoreanos para apoyar a las fuerzas rusas en el conflicto en Ucrania.