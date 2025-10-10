Trump anuncia aranceles del 100% a China por su postura comercial “extremadamente hostil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que impondrá aranceles del 100 % a China a partir del 1 de noviembre, como represalia a la postura “extremadamente hostil” de Pekín al intentar controlar la exportación de tierras raras.

Trump adelantó que este incremento de aranceles se suma a los gravámenes existentes y anunció también controles a la exportación de software chino, advirtiendo que la decisión busca proteger a Estados Unidos ante la política de China de imponer restricciones masivas de exportación sobre productos que afectan a todo el mundo.

El anuncio provocó una fuerte reacción en los mercados financieros: las bolsas estadounidenses registraron caídas superiores al 3 % en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, reflejando el temor de los inversores por el impacto económico que podrían generar los nuevos aranceles y restricciones comerciales.

CANCELA REUNIÓN CON XI JINPING

Trump también confirmó que ya no prevé reunirse con el presidente Xi Jinping durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a finales de octubre en Corea del Sur. La medida refleja un nuevo capítulo de tensión en la relación comercial entre las dos potencias.