Al menos 19 muertos y más de 15 heridos deja explosión en una fábrica de armas en Estados Unidos

Según primeros informes, este mediodía al menos 19 personas murieron y 15 resultaron heridas de distinta consideración tras una explosión en una fábrica de armas en Tennessee, en el sur de Estados Unidos.

El estallido se registró en la planta de la compañía Accurate Energetic Systems en el área de la ciudad de Bucksnort, cerca de 100 kilómetros del suroeste de Nashville, confirmó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman.

“Tenemos varias personas que están desaparecidas, las llamas dificultan la búsqueda. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación”, expresó el alguacil Chris Davis en rueda de prensa.

ESTALLIDO DEVASTADOR

Aunque aún se desconocen los motivos del accidente, las autoridades reportaron que fue un “estallido devastador”, lo que afectó a un “edificio entero”, donde decenas de personas trabajaban en ese momento.

Trascendió que Accurate Energetic Systems es una fábrica de armas, que también “provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, aeroespacial, demolición, petróleo y gas”.