María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado por el Comité Noruego del Nobel en Oslo. El reconocimiento destaca su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su lucha “por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

UN SÍMBOLO DE ESPERANZA DEMOCRÁTICA

Durante el anuncio oficial, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, señaló que Machado representa “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”. El jurado resaltó que la opositora “ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz” y que su liderazgo encarna “la esperanza de un futuro diferente para Venezuela”.

Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición históricamente dividida. Su papel al frente del movimiento democrático ha permitido consolidar una agenda común basada en tres exigencias principales: 1) elecciones libres, 2) respeto a los derechos humanos y 3) un gobierno representativo. El Comité subrayó que su valentía civil la convierte en uno de los ejemplos más significativos de resistencia pacífica en América Latina.

REACCIONES DESDE VENEZUELA Y EL MUNDO

En declaraciones difundidas por la Fundación Nobel, Machado calificó el premio como “un logro y un reconocimiento para todo el pueblo venezolano”, afirmando que “yo sólo soy una persona, no lo merezco; este es el mayor reconocimiento a nuestra sociedad”.

El también opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, celebró el anuncio en su cuenta de X: “¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”. Por su parte, Leopoldo López afirmó desde Estados Unidos que el galardón “honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática”.

Finalmente, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a Machado, señalando que el Nobel “refleja las aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho”, reafirmando así el respaldo internacional a la causa democrática venezolana.