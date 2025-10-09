Donald Trump carga contra España por gasto militar insuficiente: “Quizá deberían expulsarlos”

El presidente de EE. UU. pidió a Finlandia presionar a Pedro Sánchez para que cumpla con el objetivo del 5% del PIB destinado a defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner a España en el centro de sus críticas hacia los aliados que, a su juicio, no cumplen con los compromisos de la OTAN. Durante una conferencia en la Casa Blanca junto al mandatario de Finlandia, Alexander Stubb, Trump sugirió que “quizá deberían expulsar a España de la OTAN” si no eleva su gasto en defensa al 5% del PIB, nivel que —según dijo— fue acordado por los 32 países miembros durante la última cumbre de la Alianza en La Haya.

El jefe de la Casa Blanca afirmó que España es el “único país rezagado” en el cumplimiento del nuevo objetivo y pidió al presidente finlandés que hable con el Gobierno de Pedro Sánchez para presionarlo en ese sentido. “Ellos también van bien económicamente, no tienen excusa para no hacerlo”, remarcó. Las declaraciones se produjeron tras la firma de un contrato por 6.100 millones de dólares entre ambos países para la adquisición de rompehielos estadounidenses, como parte de una estrategia para ampliar la presencia de Washington en el Ártico.

Tensiones políticas en Madrid por el aumento del gasto militar

El comentario de Trump llega en un momento sensible para el Ejecutivo español, que se encuentra elaborando los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Un incremento sustancial del gasto en defensa choca con la oposición de sus socios de coalición y de los partidos a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos y ERC. Actualmente, España destina alrededor del 2% de su PIB a defensa —unos 30.000 millones de euros—, tras haber incrementado progresivamente sus partidas militares en los últimos años.

Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo respondió con firmeza a las palabras del mandatario estadounidense: “España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN”. Aprovechó además para cargar contra el presidente Sánchez, a quien acusó de “frivolidad e irresponsabilidad”. “España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa”, subrayó el dirigente opositor.