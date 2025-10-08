Donald Trump ningunea a Bad Bunny: "Nunca escuché hablar de él, no sé quién es"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció tras la designación del reggaetonero Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Clara (California).

Durante una entrevista para un medio local, el mandatario norteamericano cuestionó y calificó de "totalmente ridículo" la elección del artista puertorriqueño para animar el evento deportivo que se realizará el próximo 8 de febrero del 2026.

"Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron (para el show del Super Bowl), es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que les diera entretenimiento. Me parece totalmente ridículo", dijo.

BAD BUNNY EN CONTRA DE TRUMP

Cabe precisar que el intérprete de éxitos como "Debí Tirar Más Fotos" y "Baile Inolvidable" es un crítico abierto de las políticas migratorias de Trump en Estados Unidos, cuestionando duramente las medidas radicales del gobierno norteamericano, como las redadas nacionales de ICE dirigidas a frenar la inmigración ilegal.