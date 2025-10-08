Rusia advierte “graves consecuencias” si EEUU entrega misiles Tomahawk a Ucrania

La tensión entre Rusia y Estados Unidos vuelve a escalar. Moscú advirtió este miércoles que la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania sería vista como una provocación directa y podría causar un deterioro irreversible en las relaciones bilaterales. El mensaje fue lanzado desde la Cancillería rusa, que pidió a Washington “pensar mil veces” antes de concretar la decisión.

MOSCÚ ADVIERTE SOBRE UNA "ESCALADA SERIA"

Durante una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Moscú “sigue de cerca la evolución de este asunto” y confía en que “las señales de advertencia sean escuchadas en Washington”. Según la diplomática, una eventual entrega de misiles estadounidenses a Kiev “podría complicar significativamente la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano”.

Por su parte, el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, fue aún más contundente al señalar que EE.UU. debería “pensar mil veces” antes de proceder con la transferencia, ya que esta medida implicaría “graves consecuencias” y pondría en riesgo el frágil equilibrio diplomático que ambas potencias intentan reconstruir.

Riabkov comparó el estado actual de las relaciones bilaterales con “un edificio que se está derrumbando”, asegurando que “las grietas han llegado hasta los cimientos”. Estas declaraciones se suman a las del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien señaló que el presidente Vladímir Putin considera la entrega de misiles Tomahawk como una “escalada seria” que, sin embargo, “no cambiará la situación en el frente para el régimen de Kiev”.

El Kremlin ya había manifestado días atrás que esperaba “declaraciones más claras” de parte de Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense no descartara la posibilidad de enviar armamento de largo alcance a Ucrania. Para Moscú, dicha medida representaría un punto de inflexión en una relación diplomática que —según sus voceros— “apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación”.