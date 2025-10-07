Daniel Noboa sufre intento de asesinato durante protestas indígenas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un intento de asesinato este martes 7 de octubre, luego de que su vehículo fuera atacado con disparos y piedras durante su llegada a la provincia andina de Cañar. El ataque ocurrió en medio de protestas protagonizadas por grupos indígenas que se manifestaban contra su gobierno, informó la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano.

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, el ataque sucedió mientras Noboa encabezaba una caravana presidencial hacia el municipio de El Tambo, donde tenía previsto anunciar la construcción de una planta de tratamiento. Según Manzano, cerca de 500 personas rodearon el vehículo presidencial, arrojando piedras y provocando daños visibles por impactos de bala.

La Presidencia de Ecuador difundió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) videos que muestran el momento del ataque desde el interior de uno de los vehículos, cuando los objetos golpean las ventanas. En otras imágenes se observa a manifestantes con palos y piedras, vistiendo indumentaria tradicional indígena.

VARIAS PERSONAS DETENIDAS

Pese a la gravedad del incidente, el mandatario ecuatoriano salió ileso. La Presidencia condenó el ataque y aseguró que se trató de un intento de impedir la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad. Hasta el momento cinco personas fueron arrestadas tras el presunto atentado.