Papa León XIV realizará su primer viaje internacional: visitará Turquía y Líbano en noviembre y diciembre

El primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, según informó la oficina de prensa del Vaticano. La primera etapa consistirá en una peregrinación a Iznik con motivo del 1700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, donde permanecerá hasta el 30 de noviembre, luego se trasladará al Líbano hasta el 2 de diciembre.

La organización del viaje ha previsto que León XIV se encuentre en Turquía el 30 de noviembre, día en que las iglesias Ortodoxa y Católica celebran a San Andrés. Aunque no se han dado detalles completos, en esta visita el pontífice tendrá su primer encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Cumplirá sueño de Francisco

Nicea, actual ciudad de Iznik ubicada a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo. El Vaticano destacó que este viaje había estado programado originalmente por el papa Francisco para mayo, pero el pontífice argentino falleció en abril a los 88 años sin poder concretarlo.

Francisco había visitado Turquía en 2014 y se reunió en esa oportunidad con el mandatario. La segunda etapa del viaje cumplirá el sueño del papa argentino de "abrazar" al Líbano, país que enfrenta una grave crisis económica y estancamiento político.

Visita del presidente de Líbano

León XIV recibió en junio al presidente libanés Joseph Aoun, quien le entregó entonces la invitación oficial para visitar este país multiconfesional donde los cristianos representan el 34% de la población.