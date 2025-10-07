Maduro alerta a EEUU sobre “operación de falsa bandera” tras presunto atentado en Caracas

Nicolás Maduro calificó como una “operación de falsa bandera” el presunto atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Caracas. Según explicó en su programa Con Maduro+, la acción buscaba generar un conflicto armado entre Washington y Caracas, y ya fue reportada a las autoridades estadounidenses.

UNA “PROVOCACIÓN” PARA ESCALAR EL CONFLICTO

Durante su intervención televisiva, Maduro afirmó que el ataque fue planeado con el fin de culpar a su régimen y justificar una respuesta militar. “Es una operación típica de provocación, para luego usar el poder mediático y culparnos de lo ocurrido”, dijo. El dictador también invitó a la población a preguntarse “a quién beneficia el crimen”, sugiriendo que el objetivo era desestabilizar las relaciones bilaterales.

El líder chavista indicó que la información sobre el plan fue confirmada por “dos fuentes de alta credibilidad”, una nacional y otra internacional. Tras comprobar la amenaza, ordenó a su representante en los diálogos de paz, Jorge Rodríguez, contactar inmediatamente con el Gobierno de Estados Unidos para advertir del peligro.

ENTREGA DATOS A EE.UU.

Maduro aseguró que la reacción de Washington fue “positiva” y que se tomaron medidas conjuntas para proteger la sede diplomática. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, envió agentes de la Policía Diplomática venezolana para reforzar la seguridad del recinto, en coordinación con el personal estadounidense destacado en el lugar.

“El doctor Jorge Rodríguez informó oficialmente al Gobierno de EE.UU. quiénes son los responsables del ataque y dónde se encuentran”, declaró, señalando que algunos sospechosos permanecen en territorio venezolano y están siendo buscados por las autoridades. Añadió que Estados Unidos ya dispone de los nombres, lugares y reuniones vinculadas a la operación.