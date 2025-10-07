Hamás acepta desarme parcial pero advierte: “Gaza no será gobernada por extranjeros”

Una nueva fase en las negociaciones entre Hamás e Israel se abrió este martes en Egipto. El grupo islamista palestino aceptó desarmarse parcialmente bajo la supervisión de un comité conjunto egipcio-palestino, pero rechazó firmemente que Gaza quede bajo control internacional, marcando así una línea roja frente al plan de paz impulsado por Washington.

RECHAZAN CONTROL POLÍTICO

Según una fuente palestina citada por la agencia EFE, Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, una medida sin precedentes desde su ascenso al poder en la Franja de Gaza en 2007. Sin embargo, el grupo islamista se opone a que un comité internacional de transición —parte del plan propuesto por el presidente Donald Trump— asuma la gestión del enclave costero.

El movimiento, que mantiene conversaciones indirectas con Israel en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, habría aceptado además la entrada de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania. No obstante, Hamás rechazó la posible designación del ex primer ministro británico Tony Blair como gobernador de Gaza, aunque permitiría que ejerza una supervisión remota del proceso.

NEGOCIACIONES PARALELAS

De acuerdo con el informante, Hamás propuso que su jefe negociador, Jalil al Haya, lidere el diálogo con Israel a través de mediadores internacionales, mientras otro equipo del movimiento coordinaría con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la transferencia administrativa de la Franja. El objetivo sería crear un comité administrativo vinculado al gobierno palestino en Ramala.

El grupo también exigió un alto el fuego simultáneo en Gaza y el espacio aéreo israelí durante una semana para facilitar la entrega de rehenes israelíes, además de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para sus dirigentes. Las conversaciones, que continuarán este martes, transcurren “en un ambiente positivo”, según confirmaron fuentes diplomáticas egipcias, aunque las diferencias sobre el futuro político de Gaza siguen siendo el mayor obstáculo.