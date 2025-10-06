Javier Milei canta tema de Charly García y lanza su nuevo libro en el Movistar Arena

El presidente argentino Javier Milei volvió a unir música y discurso político durante el lanzamiento de su nuevo libro La construcción del milagro, en un multitudinario acto celebrado en el Movistar Arena de Buenos Aires. La jornada comenzó con un mini recital en el que el mandatario interpretó clásicos del rock nacional, acompañado de su banda y ante un público que coreó cada tema como si se tratara de un concierto. La puesta en escena, marcada por luces, pantallas y consignas libertarias, tuvo un tono abiertamente proselitista en medio de un contexto electoral agitado.

Milei responsabiliza al “wokismo” por el avance del antisemitismo

Tras su participación musical, Milei cedió momentáneamente el escenario al escritor Agustín Laje, mientras él “se bañaba y se vestía de presidente”, según comentó entre risas. De regreso ante el público, retomó el discurso político con un mensaje contra el “wokismo”, al que acusó de reavivar el antisemitismo global. También exigió la liberación de los argentinos secuestrados por Hamas y defendió a Israel como “el bastión de Occidente”, subrayando su visión de una lucha cultural y geopolítica entre el liberalismo y las corrientes de izquierda.

En otro tramo del evento, Milei hizo alusión a las próximas elecciones y se refirió al kirchnerismo con tono desafiante: “Pudieron ganar un round, pero todavía no ganaron la guerra”, dijo, mientras el público coreaba consignas contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre cánticos de “Cristina tobillera”, el Presidente agradeció a sus aliados políticos, destacando a su hermana Karina Milei, a Santiago Caputo y a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, por su rol en la consolidación del movimiento libertario.

El repertorio musical incluyó Demoliendo hoteles de Charly García, Blues del equipaje de La Mississippi y No me arrepiento de este amor de Attaque 77, entre otros temas. Incluso interpretó Libre, de Nino Bravo, en formato de karaoke junto al público. Sin embargo, el show también generó opiniones divididas: mientras sus seguidores celebraron el tono cercano y “auténtico” del mandatario, sectores de la oposición consideraron que no es un comportamiento apropiado para un jefe de Estado. El acto, que combinó espectáculo y mensaje político, reafirmó la intención de Milei de consolidar su imagen como líder carismático y disruptivo.