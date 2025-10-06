Donald Trump ordena suspender diálogo diplomático con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió interrumpir todo vínculo diplomático con el Gobierno de Nicolás Maduro en plena escalada militar en el Caribe. La orden, según reveló The New York Times, fue dirigida a Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, con la instrucción de suspender cualquier acercamiento con el chavismo.

De acuerdo con el diario estadounidense, Trump emitió la orden el jueves pasado, en un contexto de creciente tensión con Caracas y de operaciones militares extrajudiciales frente a las costas venezolanas. El mandatario republicano busca intensificar la ofensiva contra el régimen de Maduro, al que acusa de liderar redes de narcotráfico y terrorismo.

Trump anunció que Estados Unidos se encuentra listo para avanzar hacia una “fase dos” de su estrategia. Esta podría incluir acciones por tierra en territorio venezolano, según fuentes del Pentágono citadas por The New York Times. Además, ha notificado al Congreso que se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico venezolano, cuyos miembros considera “combatientes ilegales”.

RECOMPENSA POR MADURO Y CAMINO A CAMBIO DE RÉGIMEN

Según fuentes militares recogidas por medios estadounidenses, la Casa Blanca estaría evaluando incluso un plan de intervención para propiciar un cambio de régimen en Caracas, una estrategia impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras la recompensa por cualquier pista que conduzca a la captura de Nicolás Maduro está en 50 millones de dólares.