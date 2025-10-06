Donald Trump confirma nuevo ataque antidrogas en el Caribe y advierte: “Ahora iremos por tierra”

Durante el discurso por el 250º aniversario de la Armada estadounidense en Virginia, el presidente Donald Trump reveló un nuevo ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe. El mandatario celebró los resultados de las recientes operaciones y adelantó que el próximo paso podría ser llevar la ofensiva a tierra firme.

ATAQUE EN EL CARIBE

Trump informó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron la noche del sábado un nuevo ataque militar contra una embarcación con drogas en aguas del Caribe. Sin brindar mayores detalles, el mandatario calificó el operativo como “exitoso” y aseguró que la presencia de los cárteles en la zona marítima ha sido prácticamente erradicada.

“Ya no encontramos ninguna embarcación, ni siquiera botes de pesca. Nadie quiere entrar al agua”, afirmó ante los marinos reunidos en la Estación Naval de Norfolk. El presidente destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para eliminar el narcotráfico que, según dijo, ha cobrado la vida de miles de estadounidenses.

ADVIERTEN OPERACIONES EN TIERRA

Durante su intervención, Trump sugirió que la próxima fase de las operaciones antinarcóticos podría desarrollarse en tierra firme. “Si no hay traficantes en el mar, tendremos que empezar a buscarlos por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, advirtió el mandatario, en referencia a los cárteles que operan en el norte de Sudamérica.

El comentario eleva la tensión regional, especialmente frente a las costas de Venezuela, zona donde se han intensificado los patrullajes y ataques desde septiembre. De acuerdo con el Pentágono, el más reciente bombardeo sería el cuarto operativo militar en el Caribe en menos de un mes, con un saldo de al menos 21 personas fallecidas.

“UN ACTO DE BONDAD”, SEGÚN TRUMP

Trump justificó las ofensivas asegurando que “cada uno de esos botes es responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses y familias”. Para el presidente, las operaciones representan un “acto de bondad” al detener la circulación de droga hacia su país.

Los ataques en el Caribe se enmarcan en una política más amplia de mano dura contra el narcotráfico, en la que Washington ha buscado reforzar su presencia militar en la región. Mientras tanto, las miradas internacionales se centran ahora en la posibilidad de una intervención en tierra, lo que marcaría un nuevo capítulo en la guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos.