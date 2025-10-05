Trump advierte "aniquilación total" a Hamás si no cede el control de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el grupo palestino islamista Hamás, se enfrentará a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, según informó CNN este domingo 5 de octubre.

Durante un intercambio de mensajes por texto, el mandatario republicano respondió con esa frase cuando se le preguntó sobre las consecuencias si el grupo terrorista mantiene su poder en el enclave palestino.

Trump indicó que las delegaciones de Israel y Hamás, con mediación de Egipto, Qatar y EE.UU., están "negociando ahora mismo" sobre la liberación de rehenes. El mandatario afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con suspender los bombardeos y apoya su visión para Gaza, aunque advirtió que "no tolerará demoras" en el proceso.

Plan de paz

La propuesta de 20 puntos de Trump contempla en su primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, seguido de un alto el fuego inmediato. El plan incluye la formación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad futura de negociar un Estado palestino.

Posiciones enfrentadas

Mientras Hamás ha exigido negociar algunos puntos de la propuesta, Netanyahu respondió que el grupo "tiene que aceptarlo en su totalidad". Trump se mostró esperanzado en que se concrete su propuesta de alto el fuego, que entraría en vigor tras la entrega de todos los rehenes israelíes, y afirmó que este "es un gran acuerdo para Israel, para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero".