Nicolás Maduro pide apoyo al papa León XIV ante "amenaza latente" por despliegue militar de EEUU

Mediante una carta, Nicolás Maduro solicitó al papa León XIV su "apoyo para consolidar la paz" en Venezuela, en un contexto de "amenaza latente" ante el despliegue militar realizado por los Estados Unidos en el mar Caribe.

Así lo informó el canciller venezolano, Yván Gil, quien detalló que fue el embajador de su país ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, quien entregó la misiva de Maduro Moros al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Paroli

DESPLIEGUE MILITAR

El diplomático reveló que aprovechó las reuniones sobre la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, pautada para el próximo 19 de octubre, para entregar la carta.

Venezuela vive en tensión tras el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, pero que Nicolás Maduro descarta y dice que buscarían desestabilizar su gobierno.