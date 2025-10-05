Papa León XIV lamenta resurgir del "odio antisemita" y pide perseverar en negociaciones de paz en Gaza

El papa León XIV denunció este domingo el surgimiento del "odio antisemita" en el mundo y urgió a pacificar Medio Oriente, perseverando en los "pasos significativos" en las negociaciones de paz en Gaza.

El pontífice se dirigió a miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano antes del rezo del Ángelus, donde expresó su preocupación por este fenómeno global. "Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester", dijo.

Sufrimiento en Gaza y apoyo a negociaciones de paz

Acto seguido, León XIV confesó su pesar también por "el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino en Gaza", mostrando preocupación por ambas partes del conflicto. El papa se felicitó por la apertura de una negociación indirecta entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar el enclave.

"En estas últimas horas, en la dramática situación de Oriente Medio, se están cumpliendo algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero que puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperados", solicitó durante su alocución.

Llamado al compromiso y oración

Por ello, el pontífice emplazó a todos los responsables en esta cuestión a "comprometerse en esa vía, el alto el fuego y liberar los rehenes". León XIV exhortó finalmente a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera" en la región.