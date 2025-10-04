Japón: Sismo de magnitud 6.0 sacudió costas de Fukushima

En Japón, un sismo de magnitud 6.0 sacudió recientemente las costas de la Prefectura de Fukushima, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 46.8 kilómetros y se sintió con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

El temblor, en el mar frente a las costas de Fukushima, provocó sacudidas significativas en varias prefecturas

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro fue a 56 kilómetros al este de Tomioka.

Japón en el Anillo de Fuego del Pacífico

Japón está dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que bordea el océano Pacífico, donde se concentra aproximadamente el 90% de los terremotos del mundo.

Esta actividad se debe a que Japón se encuentra en la confluencia de cuatro importantes placas tectónicas: la del Pacífico, la del Mar de Filipinas, la euroasiática y la de Ojotsk, lo que genera desplazamientos, colisiones y subducción que provocan constantes sismos.