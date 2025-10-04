Rusia bombardea estación de tren en Ucrania: ataque deja muertos y heridos -VIDEO

Rusia bombardeó este sábado una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), dejando 2 muertos y 30 heridos, varios de ellos graves, lo que aumentaría el número de fallecidos las próximas horas.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de las explosiones un dron ruso sobrevoló la estación impidiendo el inicio de las labores de rescate.

ATACANDO A CIVILES

La Policía de la región de Sumi informó que en uno de los vagones atacados se encontró los cadáveres de dos adultos mayores (hombre y mujer). Entre los heridos hay tres niños, quienes están internados en estado de moderada gravedad.

"Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan", dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.