Estados Unidos alista una moneda conmemorativa de un dólar con la cara de Donald Trump

La Administración del presidente Donald Trump informó este viernes 3 de octubre que considera emitir una moneda de un dólar con su rostro para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El tesorero Brandon Beach confirmó la noticia y publicó los primeros bocetos a través de su cuenta oficial en la red social X. "Estos primeros bocetos que conmemoran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales", escribió en su publicación.

Dicho diseño preliminar presenta el perfil de Trump en una cara, mientras que en la otra aparece el mandatario con el puño cerrado frente a una bandera nacional y la leyenda que dice "Lucha, lucha, lucha", frase característica del presidente republicano.

Base legal para emisión de monedas

La moneda podría hacerse oficial gracias a que, en 2020, el Congreso aprobó una ley que autoriza al Departamento del Tesoro a emitir monedas de un dólar para el calendario 2026 en el marco de la celebración de los 250 años de independencia. El tesorero Beach agregó que espera poder compartir más detalles pronto una vez termine el cierre de Gobierno federal que inició este miércoles.

¿Qué otro presidente aparece en una moneda?

Cabe resaltar que el único presidente vivo de EE.UU. que ha puesto su rostro en una moneda fue Calvin Coolidge, en 1926, para conmemorar los 150 años de independencia. En esa edición apareció junto a George Washington en el anverso de la moneda conmemorativa y el proyecto de la administración Trump buscaría seguir este precedente histórico.