Israel anuncia que implementará "inmediatamente" primera fase del plan de paz de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que continuarán trabajando "en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra", según los principios expuestos por Israel.

Aceptación de Hamás y exigencias de Trump

Hamás anunció este viernes que aceptó el plan de Trump y manifestó su disposición a negociar "de forma inmediata" los detalles del acuerdo. En respuesta, el mandatario estadounidense señaló que ya se están resolviendo los aspectos pendientes y afirmó que "no se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio".

El mandatario exigió a Israel detener los bombardeos sobre Gaza para permitir las negociaciones con Hamás. "Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida", escribió Trump en su red Truth Social.

Contexto del acuerdo

Trump había dado previamente a Hamás un plazo hasta el domingo para aceptar su propuesta, advirtiendo que en caso contrario "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista. En un video difundido por la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que "todos recibirán un trato justo" y expresó su esperanza de que los rehenes sean liberados en los próximos días.