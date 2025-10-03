China: espectáculo de drones termina en incendio en Liuyang

Lo que debía ser una velada de celebración por el Día Nacional de China terminó convirtiéndose en un susto masivo en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan. Durante una función del Liuyang Sky Theater, varios drones equipados con pirotecnia comenzaron a fallar y se precipitaron envueltos en llamas, provocando que el público huyera del lugar para ponerse a salvo.

Lluvia de fuego en el cielo de Liuyang

El accidente ocurrió la noche del 2 de octubre en un show que incluía presentaciones como Árboles Esmaltados de Colores, Puente Corredor Colorido y Nubes Púrpuras que Reflejan la Luna. Sin embargo, en plena exhibición, decenas de drones ardieron y cayeron sobre la multitud, generando una auténtica “lluvia de fuego”. Varios videos difundidos muestran a los asistentes usando sillas y otros objetos para cubrirse de las chispas.

El siniestro también alcanzó áreas verdes cercanas al río Liuyang, donde parte de la vegetación se prendió en llamas. El incendio fue controlado rápidamente por brigadas de bomberos, que llegaron al lugar tras la activación del plan de emergencia. Las autoridades informaron que, pese a lo aparatoso de la situación, no se registraron víctimas.

La Oficina Municipal de Cultura, Turismo, Radio, Televisión y Deportes de Liuyang señaló que el evento pudo continuar tras la interrupción inicial. Aunque los shows de drones suelen ser motivo de entusiasmo para la población, esta vez la falla técnica provocó momentos de tensión y temor entre miles de asistentes.