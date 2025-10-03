Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes en Gaza tras advertencia de Trump

El grupo terrorista Hamás anunció este viernes por la noche que aceptará liberar a todos los rehenes israelíes cautivos en Gaza, así como los cuerpos de los fallecidos, en respuesta a la propuesta de paz presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión se da en medio de un ultimátum de la Casa Blanca que fijaba un plazo límite para aceptar el acuerdo.

En un comunicado difundido en internet, Hamás indicó que la liberación se realizará “de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, y mientras se cumplan las condiciones del intercambio en el terreno”.

Además, el grupo expresó su disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores internacionales para definir los detalles del acuerdo. “En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de mediadores para discutir estos detalles”, señalaron.

CONDICIONES Y NEGOCIACIONES INMEDIATAS

Hamas aceptó la propuesta estadounidense con ciertas condiciones, incluyendo la entrega de la administración de Gaza a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos, basado en un consenso nacional palestino y respaldado por países árabes e islámicos.

El grupo también destacó que otros temas clave, como los derechos del pueblo palestino y el futuro político de Gaza, deberán resolverse dentro de un marco nacional palestino unificado y conforme a las resoluciones internacionales vigentes.

La propuesta de Trump incluía el cese inmediato de combates y la liberación de 20 rehenes israelíes vivos en un plazo de 72 horas, así como la entrega de los cuerpos de los fallecidos, a cambio de la liberación de cientos de palestinos detenidos en Israel.

El presidente estadounidense había advertido que, de no aceptarse el acuerdo antes de la fecha límite, “se desataría un infierno como nunca antes se ha visto”, lo que aumentó la presión sobre Hamás para responder de inmediato.

(bbc, nt, efe, eu)