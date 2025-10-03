EEUU informa que hundió cerca de Venezuela otra lancha: murieron cuatro "narcoterroristas"

Esta tarde, el Gobierno estadounidense comunicó que hundió otra embarcación cerca a las costas de Venezuela, en el operativo murieron las cuatro personas que estaban en la lancha, a las que acusa de ser "narcoterroristas”.

Al respecto, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, señaló que "el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y que el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Norteamérica".

CUATRO INTERVENCIONES

El ataque se suma a las otras cuatro intervenciones que EEUU ha realizado desde el pasado mes de setiembre contra supuestas narcobarcos en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra frente a las costas de República Dominicana.

El despliegue militar de EEUU en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido criticado fuertemente por el dictador Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza latente que terminaría con una invasión de Venezuela.