Papa León XIV bendice bloque de hielo de 20 mil años como símbolo contra la crisis climática

El pontífice inauguró en Italia la conferencia “Brindando Esperanza” con un llamado a la acción global ante el cambio climático, acompañado por figuras como Arnold Schwarzenegger y Marina Silva.

El pasado 1 de octubre, en el Centro Internacional Mariápolis del Movimiento de los Focolares en Castel Gandolfo (Italia), se inauguró la conferencia “Brindando Esperanza”, un evento dedicado a reflexionar sobre la crisis climática y sus desafíos globales. La ceremonia contó con la participación del papa León XIV, quien estuvo acompañado por destacadas personalidades como Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California, y Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil.

Durante su intervención, el pontífice pronunció un discurso centrado en la necesidad de tomar acciones urgentes frente a la emergencia climática y, como gesto simbólico, bendijo un bloque de hielo de más de 20.000 años de antigüedad, desprendido de un glaciar en Groenlandia debido al calentamiento global.

“Señor de la vida, bendice esta agua: que despierte nuestros corazones, purifique nuestra indiferencia, calme nuestro dolor y renueve nuestra esperanza”, expresó el papa León XIV ante los asistentes.

El bloque proviene del fiordo Nuup Kangerlua, donde se encontraba derritiéndose en el océano tras separarse del manto glaciar. Su traslado a Roma fue posible gracias al artista Olafur Eliasson y al geólogo Minik Rosing, impulsores del proyecto Ice Watch, una iniciativa que busca visibilizar los efectos del cambio climático mediante la instalación de grandes fragmentos de hielo en espacios públicos de ciudades como Copenhague, París y Londres.