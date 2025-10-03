Sarah Mullally se convierte en la primera mujer en liderar la Iglesia Anglicana

La Iglesia de Inglaterra vive un momento histórico con la elección de Sarah Mullally como nueva arzobispa de Canterbury. A sus 63 años, se convertirá en la primera mujer en liderar la comunión anglicana, que congrega a unos 95 millones de fieles en 165 países. Mullally asumirá el cargo oficialmente en enero de 2026, tras la confirmación por el Colegio de Cánones de la Catedral de Canterbury.

CRISIS POR ABUSOS SEXUALES

Mullally sustituirá a Justin Welby, quien dimitió en enero de este año luego de fuertes críticas por la gestión de un caso de abusos sexuales cometidos en campamentos cristianos durante las décadas de 1970 y 1980. La nominación de la nueva líder fue aprobada por el rey Carlos III, en su papel de gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, tras un proceso de selección encabezado por la Comisión de Nominaciones de la Corona.

SERVICIO Y COMPROMISO

Antes de su ordenación, Mullally ejerció como directora nacional de enfermería en Inglaterra, experiencia que marcó su vocación de servicio. Fue ordenada sacerdotisa en 2002 y en 2018 se convirtió en obispa de Londres, consolidándose como una de las figuras más influyentes del clero anglicano. Tras su designación, expresó que asume esta nueva misión con “paz y confianza en que Dios guiará cada paso”.

Mullally subrayó que su compromiso será guiar a la Iglesia con un espíritu de servicio y esperanza. “Quiero animar a la Iglesia a seguir confiando en el Evangelio y en el amor de Jesucristo, que debe orientar todas nuestras acciones”, declaró en un comunicado. La obispa señaló que su prioridad será unir a las comunidades anglicanas en el Reino Unido y el mundo, fortaleciendo la fe y el diálogo en tiempos de cambios sociales.