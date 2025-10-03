Donald Trump: Estados Unidos está en un "conflicto armado" formal con los carteles de la droga

El presidente Donald Trump señaló que su país está involucrado en un "conflicto armado" formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son "combatientes ilegales" que deben ser enfrentados.

De esta manera, el mandatario estadounidense justifica las acciones en el mar caribe contra varios barcos que salieron de Venezuela, los que fueron atacados dejando un saldo de 17 muertos, supuestamente narcotraficantes.

ATAQUE ARMADO

Según abogados, la decisión de Donald Trump de considerar su campaña contra los carteles como un conflicto armado activo, significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

En una reciente carta remitida al Congreso sobre este tema, el presidente manifiesta que los carteles del narcotráfico son "grupos armados no estatales" cuyas acciones "constituyen un ataque armado directo contra los Estados Unidos".