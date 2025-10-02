Gobierno venezolano denuncia que cazas de Estados Unidos se acercaron amenazantes a sus costas

Esta tarde, El Ejecutivo de Venezuela denunció que cazas estadounidenses "se han acercado" a sus costas, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano inmediatamente "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate" que volaban muy cerca de su país.

Padrino López no precisó la localización de los cazas de EEUU, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales también los avistaron, sobrevolando de manera amenazante "cerca del territorio de un país independiente".

DERROCAR A MADURO

Según versiones del Gobierno de Donald Trump, hasta el momento Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes, matando a los tripulantes, frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas considera que Estados Unidos está utilizando el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocar al dictador Nicolás Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo, algo que no logrará, indicaron.