Sheyla Rojas hospitalizada: conoce la misteriosa infección que casi la deja sin caminar

Lo que comenzó como un aparente golpe terminó convirtiéndose en una emergencia médica que mantuvo a Sheyla Rojas internada durante varios días en el Hospital Real San José, en México. La exintegrante de un programa reality, reveló que sufrió una celulitis infecciosa en la cadera, una condición que la dejó prácticamente inmovilizada y que requirió intervención inmediata.

DÍAS DE DOLOR Y MIEDO

La presentadora compartió en sus redes sociales que la enfermedad se manifestó con inflamación y un dolor insoportable que no le permitió continuar con su rutina diaria. “Era una cosa inexplicable, me quemaba la piel y no podía ni sentarme”, confesó en un video publicado en Instagram. Pese a intentar controlar las molestias con hielo y medicamentos, el cuadro empeoró hasta que su pareja, Luis Miguel Galarza, conocido como ‘Sir Winston’, decidió llevarla a un centro médico.

DIAGNÓSTICO INESPERADO

En un primer momento, Sheyla buscó atención en una farmacia, donde le sugirieron que podía tratarse de una celulitis infecciosa. Sin embargo, no tomó mayor precaución hasta que el dolor se volvió insoportable. En el hospital, los especialistas confirmaron el diagnóstico y señalaron que los medicamentos no serían suficientes, por lo que decidieron intervenirla de inmediato. “Fue una semana muy difícil, más de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto”, declaró.

¿QUÉ ES LA CELULITIS INFECCIOSA?

La celulitis infecciosa es una enfermedad de la piel causada por bacterias que ingresan al organismo a través de heridas, raspones o picaduras mal desinfectadas. Sus principales síntomas son dolor, enrojecimiento e inflamación, y en casos graves puede extenderse a los ganglios linfáticos o al torrente sanguíneo, poniendo en riesgo la vida del paciente. Aunque no se transmite de persona a persona, requiere tratamiento inmediato para evitar complicaciones.

Tras varios días internada, Sheyla Rojas fue dada de alta y continúa en proceso de recuperación. La modelo expresó su gratitud por los mensajes de apoyo recibidos durante su hospitalización: “Hoy por fin me despido de esta habitación. Fueron días complicados, de mucho dolor y miedo, pero me siento bendecida porque terminó todo y podré descansar en casa”, compartió con sus seguidores.