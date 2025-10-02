Super Bowl 2025: Trump ordena despliegue del ICE durante show de Bad Bunny en California

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Super Bowl 2025, cuyo espectáculo central estará a cargo de Bad Bunny, el primer artista latino en protagonizar en solitario el medio tiempo del evento. La medida fue anunciada por el asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, y ha generado debate político y social en Estados Unidos.

ESPECTÁCULO BAJO LA LUPA

Lewandowski advirtió en declaraciones radiales que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”. Según el asesor, la directiva de Trump busca garantizar la seguridad de los estadounidenses, aunque en paralelo se da en un contexto de críticas hacia la elección del artista puertorriqueño. El funcionario sostuvo que es “una vergüenza” que Bad Bunny represente al país en un evento de tal magnitud.

SHOW HISTÓRICO Y POLÉMICO

La designación de Bad Bunny ha polarizado a la opinión pública. Mientras sus seguidores celebran que se convierta en el primer latino en liderar el espectáculo del medio tiempo, sectores conservadores cuestionan sus posturas políticas y su rechazo previo a presentarse en suelo estadounidense por temor a redadas migratorias. El Super Bowl se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California, y se espera la presencia de miles de asistentes y millones de espectadores a nivel mundial.

El anuncio del Gobierno añade un componente político al que ya es considerado uno de los shows más esperados del año. Para el ICE, la consigna es clara: aplicar la ley en todas partes. Para el público, en cambio, la presentación de Bad Bunny representa un hito cultural en la historia del Super Bowl.