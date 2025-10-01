Ministra de Seguridad de Argentina sobre "Pequeño J": "Perú no puede entregarlo sin proceso de extradición"

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, se pronunció luego que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaran la captura del narcotraficante peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias "Pequeño J", quien fue intervenido en el distrito de Pucusana.

En conferencia de prensa, la ministra argentina destacó la captura del criminal acusado del asesinato de tres mujeres en la ciudad de Buenos Aires y señaló que la PNP entabló diálogo inmediatamente con sus pares argentinos tras la detención de "Pequeño J".

"La policía del Perú da los detalles en una pequeña conferencia de prensa y llama por teléfono al comisario general directamente para darle los detalles de estas detenciones", explicó Bullrich.

EXTRADICIÓN

Asimismo, la ministra del gobierno de Javier Milei explicó que "Pequeño J" no puede ser entregado a su país sin antes pasar por un proceso de extradición debido a que es ciudadano peruano y fue detenido en territorio nacional.

"Y sí, un proceso de extradición para el Pequeño J porque al ser de nacionalidad peruana, Perú no puede entregar un nacional sin un proceso de extradición", sostuvo.