Wall Street abre en rojo tras cierre parcial del Gobierno de EEUU por falta de acuerdo

Wall Street inició la jornada de este miércoles en terreno negativo luego de confirmarse el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, tras no alcanzarse un consenso presupuestario en el Congreso antes de la fecha límite del 1 de octubre. A los 15 minutos de la apertura, el Dow Jones retrocedía un 0,02%, el S&P 500 caía 0,17% y el Nasdaq descendía 0,27%, reflejando la preocupación de los inversores por la parálisis administrativa.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y MERCADOS

Las acciones bancarias fueron las más afectadas, ante el temor de una desaceleración económica si el bloqueo legislativo se prolonga. No obstante, el cierre parcial llega en un contexto positivo para Wall Street, que cerró septiembre y el tercer trimestre con ganancias, especialmente en el índice Nasdaq, impulsado por las grandes tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

Por ahora, la suspensión alcanza a servicios considerados no esenciales, aunque las autoridades advierten que, de mantenerse la falta de acuerdo, podrían verse comprometidas otras áreas clave de la Administración federal.

FALTA DE CONSENSO

El año fiscal concluyó el 30 de septiembre a las 23:59 horas sin que republicanos y demócratas alcanzaran los votos necesarios para aprobar un presupuesto temporal. Los republicanos solo sumaron dos de los siete votos demócratas requeridos en el Senado para sacar adelante su propuesta, mientras que los demócratas tampoco lograron los trece apoyos adicionales para aprobar su propio paquete financiero, que priorizaba mayor inversión en sanidad.

El doble rechazo en la Cámara Alta derivó en un nuevo cierre parcial del Gobierno, lo que aumenta la tensión política en Washington y abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en la economía si la crisis se extiende por varias semanas.