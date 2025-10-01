Huracanes gemelos amenazan costa este de EEUU: NOAA alerta temporada ciclónica más activa

El Atlántico vive un hecho sin precedentes en medio siglo: dos huracanes se desplazan casi en paralelo rumbo a la costa este de Estados Unidos. Se trata de Imelda y Humberto, cuya proximidad de apenas 725 kilómetros ha sido catalogada como la menor registrada en más de 50 años de observaciones satelitales. Mientras Humberto descendió a categoría 1, Imelda se aproxima a Bermudas con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

RIESGOS EN EL CARIBE

El paso simultáneo de ambos fenómenos mantiene un fuerte oleaje y peligrosas corrientes de resaca a lo largo del Atlántico occidental, afectando a Bahamas, el Caribe septentrional, Bermudas y gran parte de la costa este de EEUU. El NHC no descarta que Imelda alcance la categoría 2 antes de rozar Bermudas esta noche, lo que podría intensificar los riesgos.

En Cuba, Imelda dejó dos víctimas mortales y severas precipitaciones que podrían acumular entre 50 y 100 milímetros de agua, elevando el peligro de inundaciones repentinas. En Carolina del Norte, las marejadas destruyeron cinco viviendas desocupadas en la comunidad costera de Buxton, situada en los Outer Banks.

TEMPORADA CICLÓNICA “SUPERIOR A LO NORMAL”

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que la actual temporada de huracanes será más activa de lo habitual. Hasta ahora se han formado nueve sistemas en el Atlántico, entre ellos Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda como huracanes, y Andrea, Barry, Chantal, Dexter y Fernand como tormentas tropicales.

La proyección estima entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que cinco a nueve podrían transformarse en huracanes. Aunque solo Chantal tocó tierra en Estados Unidos en julio —dejando dos fallecidos en Carolina del Norte—, la llegada simultánea de Imelda y Humberto plantea un escenario inédito y de alto riesgo para el Caribe y la costa atlántica norteamericana.