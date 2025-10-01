Terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas: más de 60 muertos y miles de damnificados

Un devastador terremoto de magnitud 6,9 sacudió Filipinas la noche del martes, dejando al menos 60 muertos y decenas de heridos en la región central del país. El epicentro se localizó cerca de la ciudad de Bogo, en Cebú, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. El sismo se registró a las 21:59 hora local y generó en un primer momento una alerta de tsunami que fue retirada horas después, según la agencia sismológica Phivolcs.

EN CALAMIDAD

Las autoridades provinciales de Cebú informaron que los daños materiales son de gran magnitud, con varias infraestructuras colapsadas. La gobernadora Pam Baricuatro y el vicegobernador Glenn Soco declararon el estado de calamidad para movilizar recursos y atender a las familias damnificadas. “El fuerte terremoto que sacudió Cebú anoche ha supuesto un gran desafío para nuestra provincia”, señaló Soco en un comunicado.

Este nuevo desastre ocurre apenas días después de que el tifón Bualoi dejara 14 muertos y más de 350 mil evacuados en el centro del país, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

EJÉRCITO Y GUARDIA COSTERA DESPLEGADOS

El Gobierno filipino movilizó al Ejército y a la Guardia Costera para atender la emergencia. Helicópteros y un avión C-130 transportaron más de 300 sacos de arroz, 100 cajas de fideos y otros productos de primera necesidad hasta las zonas más afectadas de Cebú. Además, médicos militares e ingenieros fueron enviados para colaborar en la atención sanitaria y en la reparación de infraestructuras.

“El Ejército filipino vigila la situación y desplegará tropas adicionales para apoyar las labores de búsqueda y rescate”, indicó el cuerpo castrense en un comunicado.

GRAN ACTIVIDAD SÍSMICA EN LA REGIÓN

Tras el terremoto inicial se registraron casi 800 réplicas, con magnitudes entre 1,8 y 4,8. Los expertos de Phivolcs advirtieron que podrían continuar durante semanas debido a que Filipinas se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Cada año se producen allí alrededor de 7 mil sismos, la mayoría de ellos de carácter moderado.

El país ya había enfrentado este año otros movimientos telúricos de magnitud 6,1 y 5,8 que causaron daños en viviendas y escuelas, lo que refleja la constante exposición del archipiélago a desastres naturales.