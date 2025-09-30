Trump da "tres o cuatro días" a Hamas para aceptar plan de paz en Gaza o “pagará con el infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum este martes que le da a Hamás "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para Gaza, que exige el desarme completo del movimiento palestino y su exclusión de futuros roles de gobierno.

"Hamas aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste", advirtió el mandatario ante periodistas. Además, añadió que si el movimiento islamista rechaza la propuesta "lo pagará con el infierno".

Plan acordado con Netanyahu y resolución de conflictos

El plan, acordado el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuenta con 20 puntos y ha recibido reacción positiva de países árabes y europeos. "Tenemos a casi todo el mundo a bordo", aseguró Trump.

Durante un discurso ante la cúpula militar en Virginia, Trump también afirmó que "En nueve meses en la Casa Blanca, he resuelto siete guerras, y quizás ayer la más grande", refiriéndose al conflicto en Gaza.

Reacción de Hamás y pedidos

Hamás inició este martes una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina, para analizar la propuesta. En Qatar, un portavoz de Relaciones Exteriores señaló que la delegación negociadora de Hamas estudiará "responsablemente" el plan.

Una fuente cercana a Hamas reveló a Sky News Arabia que "el movimiento está a punto de aceptar el plan de Trump". Ellos han solicitado que aclararen las garantías de que la guerra no se reanudará, el calendario de retirada israelí y protección para sus líderes en el extranjero. Por su parte, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó el plan como un "estrepitoso fracaso diplomático" que ignora las lecciones del ataque del 7 de octubre de 2023.