Sigue polémica entre escritora de "Harry Potter" y Emma Watson: "ignora lo ignorante que es"

La polémica entre J.K. Rowling y Emma Watson volvió a encenderse este lunes tras una publicación de la escritora en su cuenta de X. La autora de Harry Potter, conocida por sus posturas controvertidas sobre la identidad de género y el feminismo, lanzó fuertes declaraciones contra la actriz, acusándola de no tener experiencia en la “vida real” y de criticar sin fundamento sus opiniones.

ROWLING ARREMETE CONTRA WATSON Y OTROS ACTORES DE HARRY POTTER

En su extenso mensaje, Rowling señaló que Watson y sus compañeros de reparto “tienen derecho a abrazar la ideología de la identidad de género”, pero subrayó que haber trabajado juntos en la saga no les otorga “un derecho especial” para criticarla públicamente. Además, aseguró que los actores se han convertido en “portavoces de facto del mundo que yo creé”.

La escritora británica fue más allá y afirmó que Watson está desconectada de realidades como la pobreza o la inseguridad: “Emma tiene tan poca experiencia de la vida real e ignora lo ignorante que es”.

LA RESPUESTA DE EMMA WATSON

Las críticas de Rowling surgieron después de que Emma Watson hablara en el podcast de Jay Shetty sobre su relación con la autora. La actriz dijo que siempre apreciará lo vivido durante Harry Potter, aunque no comparta las posturas de Rowling: “Nunca creeré que una cosa anule a la otra”.

Watson también confesó que evita comentar en profundidad porque no quiere alimentar un debate que considera “doloroso y tóxico”. Sin embargo, remarcó que permanece abierta al diálogo: “Lo que más me molesta es que nunca se logró una conversación”.

El enfrentamiento público entre la autora y la actriz reaviva un conflicto que divide a los fanáticos de la saga y vuelve a situar a Rowling en el centro de la polémica internacional sobre género y feminismo.