Visa para Estados Unidos costará 435 dólares desde el 1 de octubre: peruanos pagarán 130% más

A partir del 1 de octubre de 2025, los peruanos deberán pagar un precio 130% más caro para obtener una visa para Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Estado. El trámite, que antes costaba 185 dólares (S/ 644), ahora alcanzará los 435 dólares (S/ 1,513). El incremento se debe a la aprobación de la ley “One Big Beautiful Bill”, que estableció una tarifa adicional de 250 dólares para financiar seguridad fronteriza y medidas migratorias.

IMPACTO EN TURISTAS, ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

El ajuste de tarifas afecta principalmente a turistas y empresarios, pero también a estudiantes y visitantes de intercambio, quienes deben pagar montos adicionales al Sistema SEVIS: 350 dólares (S/ 1,240) en el caso de estudiantes y 220 dólares (S/ 779) para visitantes de intercambio.

Asimismo, las visas de trabajo temporal o intercambio cultural (H, L, O, P, Q, R) costarán 205 dólares (S/ 726), mientras que las visas para inversionistas (E) subirán a 315 dólares (S/ 1,116) y las de prometidos o cónyuges (K) tendrán un valor de 265 dólares (S/ 939).

EXONERACIONES Y ENTREVISTAS OBLIGATORIAS

La Embajada de Estados Unidos en Perú recordó que, desde septiembre de 2025, algunos solicitantes de renovación de visa B-1/B-2 podrán acceder a la exoneración de entrevista presencial, siempre que la renovación se realice en un plazo de 12 meses tras el vencimiento y que la última visa haya tenido validez completa.

Sin embargo, las autoridades establecieron que los menores de 14 años y mayores de 79 años deberán acudir obligatoriamente a una entrevista presencial para completar el proceso. Los oficiales consulares mantienen la facultad de exigir la entrevista a cualquier solicitante si lo consideran necesario.

Este incremento coincide con la expectativa del Mundial de Fútbol 2026, evento que atraerá a miles de visitantes a Estados Unidos, lo que ha generado un debate sobre el verdadero alcance de esta medida en el acceso de peruanos y latinoamericanos al país norteamericano.