Trump y Netanyahu anuncian acuerdo de paz para Gaza: ¿en qué consiste?

El acuerdo de paz para Gaza, revelado este lunes en la Casa Blanca, fue presentado por Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El plan establece medidas concretas que, según Washington, podrían abrir la puerta a la estabilidad en Medio Oriente. Entre sus puntos principales figuran la liberación en menos de 72 horas de los rehenes en poder de Hamás, el cese de la ofensiva militar israelí y la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

LOS SEIS PUNTOS MÁS URGENTES

Trump explicó que la iniciativa incluye 20 compromisos, aunque destacan seis por su carácter inmediato:

- Liberación de rehenes en poder de Hamás.

- Desarme y desmovilización de milicias palestinas.

- Eliminación de túneles e infraestructura de combate en Gaza.

- Fin de la operación militar israelí en el territorio.

- Liberación de cientos de palestinos encarcelados por Israel.

- Entrada urgente de ayuda humanitaria a Gaza.

El mandatario aseguró que se formará una “Junta de Paz” presidida por él, con el respaldo de líderes internacionales como Tony Blair, para supervisar la implementación. “Hoy empieza un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para la región entera”, declaró Trump.

¿ACEPTARÁ HAMÁS EL ACUERDO DE PAZ?

La incógnita principal recae ahora en la respuesta de Hamás. Un alto funcionario del grupo palestino afirmó que analizarán la propuesta, pero advirtió que cualquier compromiso debe garantizar la retirada total de Israel de Gaza y el respeto a la autodeterminación palestina. “Las armas de la resistencia son una línea roja mientras continúe la ocupación”, señaló.

Netanyahu, por su parte, respaldó el plan y advirtió que si Hamás no cumple, Israel “terminará el trabajo” por la fuerza. En paralelo, la Autoridad Palestina calificó la iniciativa como un esfuerzo “sincero y decidido”, comprometiéndose a organizar elecciones y crear una nueva fuerza de seguridad tras el fin de la guerra.

ISRAEL NO OCUPARÁ GAZA

El plan de Trump y Netanyahu incluye la promesa de que Israel no anexará Gaza y que sus fuerzas se retirarán por etapas. Además, plantea la posibilidad de una futura formación de un Estado palestino y la creación de un comité tecnocrático que gobierne temporalmente bajo la supervisión internacional.

Este acuerdo busca ampliar los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020, para incluir a más países árabes y consolidar una paz regional. Sin embargo, analistas advierten que se trata de un marco inicial de principios más que de un tratado detallado, por lo que las verdaderas negociaciones aún estarían por comenzar.