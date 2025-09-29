YouTube llega a acuerdo con Trump y pagará 24,5 millones de dólares tras suspensión de su cuenta

YouTube acordó pagar US$ 24,5 millones para cerrar una demanda interpuesta por el presidente Donald Trump, tras la suspensión de sus cuentas luego de las protestas del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Con este acuerdo, la compañía propiedad de Alphabet se convierte en la tercera gran tecnológica en llegar a un arreglo con el exmandatario, después de Meta y X (antes Twitter).

Según documentos judiciales, YouTube destinará US$ 22 millones al Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y restaurar espacios históricos en Washington. Asimismo, desembolsará US$ 2,5 millones adicionales para resolver reclamos de otros demandantes, como la American Conservative Union.

UN PATRÓN DE ACUERDOS MILLONARIOS

Este pago se suma a los US$ 25 millones que Meta pactó en enero y a los cerca de US$ 10 millones que X acordó en febrero, según reportó The New York Times. Las plataformas habían justificado la suspensión de Trump en 2021 bajo el argumento de que sus publicaciones podían incitar a más violencia.

Tras la compra de Twitter por Elon Musk en 2022, la cuenta de Trump fue restablecida, lo mismo ocurrió con Meta en febrero de 2023 y con YouTube en marzo. Incluso YouTube anunció que reactivará nuevamente algunas cuentas suspendidas por desinformación, defendiendo la importancia de las “voces conservadoras” en el debate ciudadano.